National Atomic Testing Museum в Лас-Вегасе
О месте
Филиал Смитсоновского института, посвященный истории ядерных испытаний на полигоне в Неваде. Музей предлагает интерактивные экспозиции об атомной эпохе, холодной войне, редкие артефакты, а также выставки, посвященные влиянию радиации на культуру.
Контакты
755 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89119
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 17:00