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National Atomic Testing Museum в Лас-Вегасе

National Atomic Testing Museum

О месте

Филиал Смитсоновского института, посвященный истории ядерных испытаний на полигоне в Неваде. Музей предлагает интерактивные экспозиции об атомной эпохе, холодной войне, редкие артефакты, а также выставки, посвященные влиянию радиации на культуру.

Контакты

755 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89119
+17024097366

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 17:00
Контакты
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