Alexxa's в Лас-Вегасе
О месте
Популярный ресторан и бар, расположенный в отеле Paris Las Vegas. Заведение известно своим патио с прямым видом на знаменитые Фонтаны Белладжио и Эйфелеву башню, предлагая американскую кухню, бранчи, коктейли и непринужденную атмосферу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3655 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 22:00