Gordon Ramsay Hell's Kitchen в Лас-Вегасе
О месте
Первый в мире тематический ресторан, полностью воссоздающий атмосферу популярного телешоу. Посетителей встречает открытая кухня в красных и синих тонах, панорамные окна с видом на Стрип, фирменные блюда и коктейли.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
3570 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 23:30
Пятница11:00 - 23:30
Суббота11:00 - 23:30
Воскресенье11:00 - 23:30