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Gordon Ramsay Hell's Kitchen в Лас-Вегасе

Gordon Ramsay Hell's Kitchen

О месте

Первый в мире тематический ресторан, полностью воссоздающий атмосферу популярного телешоу. Посетителей встречает открытая кухня в красных и синих тонах, панорамные окна с видом на Стрип, фирменные блюда и коктейли.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

3570 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109
+17027317373

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 23:30
Пятница11:00 - 23:30
Суббота11:00 - 23:30
Воскресенье11:00 - 23:30
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