AQUA Seafood & Caviar Restaurant в Лас-Вегасе
О месте
Изысканный лаундж-бар и ресторан, возглавляемый мишленовским шефом Шоном Хергаттом. Заведение предлагает черно-золотой интерьер, авторские морепродукты, икру высокого класса и коктейли в оживленной атмосфере. Это уютное место для ценителей гастрономии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3000 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 21:00
Среда16:00 - 21:00
Четверг16:00 - 21:00
Пятница16:00 - 22:00
Суббота16:00 - 22:00