Mon Ami Gabi в Лас-Вегасе
О месте
Классическое французское бистро и стейк-хаус, расположенное в отеле-казино Paris Las Vegas прямо на знаменитом бульваре Стрип. Ресторан славится своей аутентичной атмосферой и одной из лучших открытых террас в городе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3655 S Las Vegas Blvd South, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 22:00