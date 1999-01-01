Eiffel Tower Restaurant в Лас-Вегасе

О месте

Изысканный ресторан французской кухни, расположенный на 11-м этаже одноименной башни в отеле Paris Las Vegas. Из окон открывается панорамный вид на Стрип и фонтаны Белладжио. Заведение известно романтической атмосферой, классическим меню и обширной винной картой, работая с 1999 года.