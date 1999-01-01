Eiffel Tower Restaurant в Лас-Вегасе
О месте
Изысканный ресторан французской кухни, расположенный на 11-м этаже одноименной башни в отеле Paris Las Vegas. Из окон открывается панорамный вид на Стрип и фонтаны Белладжио. Заведение известно романтической атмосферой, классическим меню и обширной винной картой, работая с 1999 года.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3655 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница09:00 - 22:00
Суббота09:00 - 22:00
Воскресенье09:00 - 22:00