Vic & Anthony’s Steakhouse в Лас-Вегасе
О месте
Высококлассный стейк-хаус, расположенный в отеле-казино Golden Nugget. Ресторан стабильно входит в число лучших стейк-хаусов города, предлагая сочетание классической элегантности «старого Вегаса» и безупречного сервиса.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
129 Fremont St, Las Vegas, NV 89101
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 22:00