Mercato Della Pescheria в Лас-Вегасе
О месте
Аутентичный итальянский ресторан и рыбный рынок, расположенный в сердце площади Сан-Марко в отеле-казино The Venetian. Заведение славится свежими морепродуктами, домашней пастой, пиццей из дровяной печи и итальянскими винами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3377 S Las Vegas Blvd Ste 2410, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 22:30
Вторник11:00 - 22:30
Среда11:00 - 22:30
Четверг11:00 - 22:30
Пятница11:00 - 22:30
Суббота11:00 - 22:30
Воскресенье11:00 - 22:30