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Primal Steakhouse в Лас-Вегасе

Primal Steakhouse

О месте

Уникальный стейк-хаус, предлагающий атмосферный опыт. Посетители отмечают интересную концепцию, подачу коктейлей и фокус на качественном мясе.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

3542 S Maryland Pkwy, Las Vegas, NV 89169
+17026205103

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 22:00
Контакты
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