Zeppola Cafe в Лас-Вегасе
О месте
Заведение известно своей аутентичной итальянской выпечкой, десертами и уютной атмосферой, напоминающей европейские улочки.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3377 Las Vegas Blvd S Space #2390, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 22:00