Yardbird Table & Bar в Лас-Вегасе
О месте
Расположен в казино The Venetian — это отмеченный наградами ресторан южной кухни, предлагающий классические американские блюда в стиле модерн. Известен своей фирменной жареной курицей, уютной атмосферой и разнообразным барным меню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
3355 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 23:00
Вторник07:00 - 23:00
Среда07:00 - 23:00
Четверг07:00 - 23:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 23:00