Monkey Mash в Лиссабоне
О месте
Популярный тропический коктейль-бар в центре Лиссабона (район Praça da Alegria), известный своей креативной миксологией, акцентом на напитки из сахарного тростника и агавы, а также ярким современным дизайном с "обезьяньей" тематикой, зеленью и оживленной атмосферой. Бар, созданный Паулу Гомешем, отличается экологичностью и высокой технологичностью напитков.
Особенности
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Praça da Alegria 66 B, 1250-004 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00