Monkey Mash в Лиссабоне

О месте

Популярный тропический коктейль-бар в центре Лиссабона (район Praça da Alegria), известный своей креативной миксологией, акцентом на напитки из сахарного тростника и агавы, а также ярким современным дизайном с "обезьяньей" тематикой, зеленью и оживленной атмосферой. Бар, созданный Паулу Гомешем, отличается экологичностью и высокой технологичностью напитков.