Quimera Brewpub в Лиссабоне
О месте
Уникальный крафтовый бар в Лиссабоне, расположенный в историческом туннеле XVIII века, где раньше проходили королевские лошади. Заведение славится собственным производством пива, душевной атмосферой, американскими закусками (NY Deli) и сочетанием истории с современной культурой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Rua Prior do Crato 6, 1350-261 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 23:00