SUD Lisboa в Лиссабоне
О месте
Одно из самых инстаграмных и престижных мест города. Он расположен на верхнем ярусе террасы и совмещает в себе зону отдыха у бассейна и панорамный коктейль-бар.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Pavilhão Poente (ao lado do MAAT, Av. Brasília, 1300-598 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 01:00