Café Klandestino в Лиссабоне
О месте
Уникальный коктейль-бар, известный своим креативным подходом, где классические португальские блюда (например, суп canja) переосмысливаются в виде авторских коктейлей. Это атмосферное место, предлагающее необычный гастрономический опыт через жидкие интерпретации традиционных рецептов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
R. do Telhal 65, 1150-345 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:30
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Воскресенье18:00 - 01:00