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Djairsound в Лиссабоне

Djairsound

О месте

Камерный африканский ресторан и бар в Лиссабоне (район Santos), известный живой традиционной музыкой стран PALOP (португалоязычных африканских стран) и блюдами, такими как качупа. Заведение предлагает уютную атмосферу для ужина и поздних напитков.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

R. das Janelas Verdes 22, 1200-869 Lisboa
+351926487199

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Контакты
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