Djairsound в Лиссабоне
О месте
Камерный африканский ресторан и бар в Лиссабоне (район Santos), известный живой традиционной музыкой стран PALOP (португалоязычных африканских стран) и блюдами, такими как качупа. Заведение предлагает уютную атмосферу для ужина и поздних напитков.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
R. das Janelas Verdes 22, 1200-869 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00