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Lídia Restaurante & Bar в Лиссабоне

Lídia Restaurante & Bar

О месте

Уютное заведение, предлагающее гостям сочетание блюд традиционной португальской и современной кухни. Ресторан известен своей гостеприимной атмосферой, качественным обслуживанием и удобным расположением, что делает его подходящим местом как для ужина, так и для отдыха.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

R. Martens Ferrão 32, 1050-160 Lisboa
+351210127524

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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