Lídia Restaurante & Bar в Лиссабоне

О месте

Уютное заведение, предлагающее гостям сочетание блюд традиционной португальской и современной кухни. Ресторан известен своей гостеприимной атмосферой, качественным обслуживанием и удобным расположением, что делает его подходящим местом как для ужина, так и для отдыха.