Alfama Cellar в Лиссабоне
О месте
Уютный ресторан и винный бар в историческом центре Лиссабона (район Алфама), предлагающий современную португальскую кухню. Заведение славится романтичной атмосферой, винами мирового класса, включая местные португальские сорта, а также блюдами средиземноморской кухни. Популярное место для ужина и дегустации вин.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
R. dos Remédios 127 131, 1100-451 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30