Black Pavilion в Лиссабоне
О месте
Высокорейтинговый бар и ресторан международной кухни, расположенный при отеле Torel Palace, предлагающий изысканные напитки, коктейли и качественную еду в уютной атмосфере. Посетители отмечают отличный вкус блюд, внимательный персонал и приятную атмосферу для отдыха.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Inside Torel Palace Lisbon, R. Câmara Pestana 45, 1150-082 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 00:00
Вторник12:30 - 00:00
Среда12:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница12:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Воскресенье12:30 - 00:00