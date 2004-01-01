Cinco Lounge в Лиссабоне
О месте
Культовый коктейль-бар в Лиссабоне, открытый в 2004 году Дэвидом Палеторпом, известный своей уютной атмосферой, стильным интерьером с кожаными диванами и высоким качеством коктейлей. Заведение предлагает авторские напитки, частные мастер-классы по миксологии и работает как уютное место для встреч в центре города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
R. Ruben A. Leitão 17A, 1200-392 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 02:00
Вторник20:00 - 02:00
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 02:00