The Lounge - Sports Bar and Bistro в Лиссабоне
О месте
Популярное место на проспекте Avenida Duque de Loulé, которое сочетает атмосферу спортивного бара и уютного бистро. Заведение предлагает качественные блюда, коктейли и прямые трансляции спортивных событий на 8 HD-экранах, работая ежедневно.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
Av. Duque de Loulé 49, 1050-091 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье13:00 - 02:00