Museu de Marinha в Лиссабоне
О месте
Музей Португалии, посвященный богатой морской истории страны. Коллекция насчитывает тысячи экспонатов, включая модели кораблей, навигационные приборы, старинные карты и королевские баркасы, отражая эпоху Великих географических открытий.
Контакты
Praça do Império, Santa Maria de Belém, 1400-206 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00