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Museu de Marinha в Лиссабоне

Museu de Marinha

О месте

Музей Португалии, посвященный богатой морской истории страны. Коллекция насчитывает тысячи экспонатов, включая модели кораблей, навигационные приборы, старинные карты и королевские баркасы, отражая эпоху Великих географических открытий.

Контакты

Praça do Império, Santa Maria de Belém, 1400-206 Lisboa
+351210977388

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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