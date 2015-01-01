Museu Nacional dos Coches в Лиссабоне
О месте
Уникальная коллекция гужевого транспорта XVI–XIX веков, расположенная в районе Белен. Экспозиция включает роскошные кареты португальского королевского двора, демонстрируя техническую и художественную эволюцию экипажей. Музей разделен на современное здание (2015 г.) и старый манеж.
Контакты
Av. da Índia 136, 1300-300 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00