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Museu Calouste Gulbenkian в Лиссабоне

Museu Calouste Gulbenkian

О месте

Один из самых значимых художественных музеев мира, расположенный в Лиссабоне. Основан в 1969 году на основе частной коллекции магната Галуста Гюльбенкяна. В музее представлено более 6 000 предметов: от древнеегипетских артефактов до европейской живописи, включая работы Рембрандта, Моне и Дега, а также изысканное французское декоративное искусство.

Контакты

Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa
+351217823000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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