Museu Calouste Gulbenkian в Лиссабоне

О месте

Один из самых значимых художественных музеев мира, расположенный в Лиссабоне. Основан в 1969 году на основе частной коллекции магната Галуста Гюльбенкяна. В музее представлено более 6 000 предметов: от древнеегипетских артефактов до европейской живописи, включая работы Рембрандта, Моне и Дега, а также изысканное французское декоративное искусство.