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Museu Medeiros e Almeida в Лиссабоне

Museu Medeiros e Almeida

О месте

Выдающаяся частная коллекция декоративно-прикладного искусства, размещенная в бывшем доме коллекционера Антониу Медейруша и Алмейды. Экспозиция из 25 залов включает фарфор, живопись, мебель и уникальные часы, отражая личные вкусы и атмосферу жизни Антониу и его жены.

Контакты

R. Mouzinho da Silveira 4, 1250-194 Lisboa
+351213547892

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Контакты
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