Museu Medeiros e Almeida в Лиссабоне
О месте
Выдающаяся частная коллекция декоративно-прикладного искусства, размещенная в бывшем доме коллекционера Антониу Медейруша и Алмейды. Экспозиция из 25 залов включает фарфор, живопись, мебель и уникальные часы, отражая личные вкусы и атмосферу жизни Антониу и его жены.
Контакты
R. Mouzinho da Silveira 4, 1250-194 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00