Museu Medeiros e Almeida в Лиссабоне

О месте

Выдающаяся частная коллекция декоративно-прикладного искусства, размещенная в бывшем доме коллекционера Антониу Медейруша и Алмейды. Экспозиция из 25 залов включает фарфор, живопись, мебель и уникальные часы, отражая личные вкусы и атмосферу жизни Антониу и его жены.