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Hieronymite Monastery в Лиссабоне

Hieronymite Monastery

О месте

Грандиозный памятник XVI века в Лиссабоне (район Белен), шедевр стиля мануэлино и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в честь открытия морского пути в Индию Васко да Гамой, который покоится здесь. Славится роскошным южным порталом, двухъярусными клуатрами и церковью Св. Марии.

Контакты

Praça do Império 1400-206 Lisboa
+351213620034

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:30 - 17:30
Среда09:30 - 17:30
Четверг09:30 - 17:30
Пятница09:30 - 17:30
Суббота09:30 - 17:30
Воскресенье09:30 - 17:30
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