Hieronymite Monastery в Лиссабоне
О месте
Грандиозный памятник XVI века в Лиссабоне (район Белен), шедевр стиля мануэлино и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в честь открытия морского пути в Индию Васко да Гамой, который покоится здесь. Славится роскошным южным порталом, двухъярусными клуатрами и церковью Св. Марии.
Контакты
Praça do Império 1400-206 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:30 - 17:30
Среда09:30 - 17:30
Четверг09:30 - 17:30
Пятница09:30 - 17:30
Суббота09:30 - 17:30
Воскресенье09:30 - 17:30