Hieronymite Monastery в Лиссабоне

О месте

Грандиозный памятник XVI века в Лиссабоне (район Белен), шедевр стиля мануэлино и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в честь открытия морского пути в Индию Васко да Гамой, который покоится здесь. Славится роскошным южным порталом, двухъярусными клуатрами и церковью Св. Марии.