Santa Maria de Belen Church в Лиссабоне
О месте
Величественный храм XVI века в Лиссабоне, входящий в комплекс монастыря Жеронимуш. Это шедевр стиля мануэлино (португальская готика с морскими мотивами), где покоятся Васко да Гама и члены королевской семьи. Церковь знаменита сложным резным декором, высокими сводами и светлым интерьером.
Контакты
Praça do Império, 1400-206 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:30 - 17:00
Среда10:30 - 17:00
Четверг10:30 - 17:00
Пятница10:30 - 17:00
Суббота10:30 - 17:00
Воскресенье14:00 - 17:00