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Santa Maria de Belen Church в Лиссабоне

Santa Maria de Belen Church

О месте

Величественный храм XVI века в Лиссабоне, входящий в комплекс монастыря Жеронимуш. Это шедевр стиля мануэлино (португальская готика с морскими мотивами), где покоятся Васко да Гама и члены королевской семьи. Церковь знаменита сложным резным декором, высокими сводами и светлым интерьером.

Контакты

Praça do Império, 1400-206 Lisboa
+351213620004

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:30 - 17:00
Среда10:30 - 17:00
Четверг10:30 - 17:00
Пятница10:30 - 17:00
Суббота10:30 - 17:00
Воскресенье14:00 - 17:00
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