Santa Maria de Belen Church в Лиссабоне

О месте

Величественный храм XVI века в Лиссабоне, входящий в комплекс монастыря Жеронимуш. Это шедевр стиля мануэлино (португальская готика с морскими мотивами), где покоятся Васко да Гама и члены королевской семьи. Церковь знаменита сложным резным декором, высокими сводами и светлым интерьером.