London Eye в London
О месте
Одна из самых известных достопримечательностей. Высота колеса 135 метров, а с верхней точки виден практически весь Лондон. У колеса обозрения 32 капсулы на 25 человек каждая. Полный оборот колесо делает за 30 минут.
Контакты
Riverside Building, County Hall, Westminster Bridge Rd, London SE1 7PB
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:30
Вторник10:00 - 20:30
Среда10:00 - 20:30
Четверг10:00 - 20:30
Пятница10:00 - 20:30
Суббота10:00 - 20:30
Воскресенье10:00 - 20:30