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Firebird в Лондоне

Firebird

О месте

В основе концепции места — средиземноморская кухня в авторском исполнении с фокусом на сезонные фермерские продукты. Блюда, приготовленные на открытом окне, широкая винная карта.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

29 Poland St, London W1F 8QR
+447713737813

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 22:00
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