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Frog by Adam Handling в Лондоне

Frog by Adam Handling

О месте

Современная британская кухня в Ковент-Гардене. Мишленовский ресторан с дегустационным меню: крабовый пирог, шоколадные шарики. Уютная атмосфера и внимательный персонал.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

34-35 Southampton St, London WC2E 7HG
+442071998370

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Контакты
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