Frog by Adam Handling в Лондоне
О месте
Современная британская кухня в Ковент-Гардене. Мишленовский ресторан с дегустационным меню: крабовый пирог, шоколадные шарики. Уютная атмосфера и внимательный персонал.
Особенности
Коктейльная карта
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
34-35 Southampton St, London WC2E 7HG
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00