Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Bacchanalia в Лондоне

Bacchanalia

О месте

Средиземноморская кухня в Мэйфэре. Роскошный интерьер, официанты в тогах, фьюжн блюда и древние артефакты. Эпатажный ресторан в стиле греко-римского пиршества.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1-3 Mount St, London W1K 3NB
+442031619720

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:30
Вторник12:00 - 00:30
Среда12:00 - 00:30
Четверг12:00 - 00:30
Пятница12:00 - 00:30
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM