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Xi’an Impression в Лондоне

Xi’an Impression

О месте

Сычуаньская кухня в Холлоуэе. Маленький ресторан с акцентом на лапшу бьянг-бьян и холодную лапшу Лянпи. Аутентичные блюда, BYOB, рядом со стадионом «Арсенал Эмирейтс».

Особенности

Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка

Контакты

117 Benwell Rd, London N7 7BW
+442034410191

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Воскресенье11:30 - 22:00
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