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Circolo Popolare в Лондоне

Circolo Popolare

О месте

Солнечная сицилийская траттория в Фицровии с неаполитанской пиццей и карбонарой, подаваемой в сыре пекорино.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Можно с животными
Wi-Fi
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты

Контакты

40-41 Rathbone Pl, London W1T 1HX

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота11:00 - 22:30
Воскресенье11:00 - 22:00
Контакты
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