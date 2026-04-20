Xi’an Impression в London
О месте
Сычуаньская кухня в Холлоуэе. Маленький ресторан с акцентом на лапшу бьянг-бьян и холодную лапшу Лянпи. Аутентичные блюда, BYOB, рядом со стадионом «Арсенал Эмирейтс».
Особенности
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Контакты
117 Benwell Rd, London N7 7BW
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 22:00
Вторник 11:30 - 22:00
Среда 11:30 - 22:00
Четверг 11:30 - 22:00
Пятница 11:30 - 22:00
Суббота 11:30 - 22:00
Воскресенье 11:30 - 22:00