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The Bungalow в Лос-Анджелесе

The Bungalow

О месте

Непринужденный, но высококлассный бар в Санта-Монике с атмосферой пляжного домика. The Bungalow предлагает уютный винтажный декор и вид на океан, что делает его излюбленным местом для расслабленного вечера с коктейлями в руках.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

101 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90401
+13108998530

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Контакты
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