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Delilah в Лос-Анджелесе

Delilah

О месте

Высококлассный закусочный клуб в Западном Голливуде Delilah сочетает в себе очарование старого Голливуда и современную ночную жизнь. Наслаждайтесь коктейлями и живой музыкой в изысканной обстановке, где диджеи и танцы сменяют друг друга по мере наступления ночи.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

7969 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90046
+13237450600

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 02:00
Среда18:30 - 02:00
Четверг18:30 - 02:00
Пятница18:30 - 02:00
Суббота18:30 - 02:00
Воскресенье18:30 - 02:00
Контакты
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