The Getty Center в Los Angeles
Расположенный на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на Лос-Анджелес, Центр Гетти — это музей европейской живописи, скульптуры и декоративного искусства мирового класса. Современная архитектура и прекрасные сады делают его культурной и визуальной достопримечательностью города.
1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049
Вторник10:00 - 18:30
Среда10:00 - 18:30
Четверг10:00 - 18:30
Пятница10:00 - 18:30
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 18:30