Angeles National Golf Club в Los Angeles
Расположенный в горах Сан-Габриэль гольф-клуб Angeles National — единственное в Лос-Анджелесе поле, спроектированное Джеком Никлаусом. Здесь вас ждет потрясающая красота природы, сложные фервеи и клуб мирового класса, что делает игру в гольф незабываемой.
9401 Foothill Blvd, Sunland, CA 91040
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:30 - 19:30
Вторник06:30 - 19:30
Среда06:30 - 19:30
Четверг06:30 - 19:30
Пятница06:30 - 20:00
Суббота06:30 - 20:00
Воскресенье06:30 - 19:30