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The Ivy в Лос-Анджелесе

The Ivy

О месте

Классический ресторан в Западном Голливуде The Ivy известен своей очаровательной атмосферой, напоминающей сад, и знаменитостями. Меню предлагает сочетание калифорнийской и американской кухни, свежие салаты, морепродукты и декадентские десерты, которые подаются в стильной, но непринужденной обстановке. Кухня: Калифорнийско-американская

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

113 N Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90048
+13102748303

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:30 - 21:00
Среда09:30 - 21:00
Четверг09:30 - 21:00
Пятница09:30 - 21:30
Суббота09:30 - 21:30
Воскресенье09:30 - 21:00
Контакты
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