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Élephante в Лос-Анджелесе

Élephante

О месте

Этот модный ресторан на крыше в Санта-Монике предлагает меню в средиземноморском стиле и пляжную, непринужденную атмосферу. Блюда включают пиццу, приготовленную в дровяной печи, пасту и морепродукты, а также потрясающий вид на океан и шикарный декор. Кухня: Средиземноморская

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1332 2nd St Rooftop, Santa Monica, CA 90401
+14243202384

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница09:00 - 00:00
Суббота09:00 - 00:00
Воскресенье09:00 - 00:00
Контакты
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