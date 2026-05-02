République в Los Angeles

République

О месте

Этот ресторан, расположенный в историческом здании в Лос-Анджелесе, предлагает современный подход к классической французской кухне. Известный своей прекрасной выпечкой, поздними завтраками и ужинами, République создает теплую, гостеприимную атмосферу, ориентированную на питание по принципу с фермы на стол. Кухня: Французская

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

624 S La Brea Ave, Los Angeles, CA 90036
+13103626115
www.republiquela.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 14:00
Вторник08:00 - 22:00
Среда08:00 - 22:00
Четверг08:00 - 22:00
Пятница08:00 - 22:00
Суббота08:00 - 22:00
Воскресенье08:00 - 14:00
