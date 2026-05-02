Spago в Los Angeles

Spago

О месте

Знаменитый ресторан Вольфганга Пака в Беверли-Хиллз предлагает современную калифорнийскую кухню с творческим подходом. Известный своим шикарным декором, Spago предлагает сезонные блюда, свежие ингредиенты и меню, вдохновленное мировыми традициями. Кухня: Калифорнийская

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

176 N Canon Dr, Beverly Hills, CA 90210
+13103850880
wolfgangpuck.com/dining/spago

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:30 - 22:00
Среда17:30 - 22:00
Четверг17:30 - 22:00
Пятница17:30 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
