EN
фон

Аренда VIP яхт в Лос-Анджелесе

Бескрайний Тихий океан, мягкий бриз, солнечные лучи и абсолютный комфорт на борту стильного судна. Именно такую возможность предоставляет аренда яхт премиум-класса в Лос-Анджелесе.

Что мы предлагаем

Лос-Анджелес — это не только Голливуд, элитные бутики и шикарные рестораны. Это ещё и место, где можно насладиться роскошным морским отдыхом, арендуя элитную яхту. Мы предоставляем аренду элитных яхт для эксклюзивных круизов, вечеринок и мероприятий премиум-уровня. Наши клиенты могут насладиться:

  • Прогулками вдоль живописных берегов Калифорнии.
  • Вечеринками с друзьями и деловыми партнёрами.
  • Романтическими закатными круизами.
  • Многодневными путешествиями вдоль побережья.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

На борту вас будет сопровождать профессиональный экипаж во главе с опытным капитаном. Команда обеспечит высокий уровень сервиса и позаботится о вашем комфорте.

Дополнительные услуги

Мы стремимся предложить не просто аренду яхты, а полноценный сопровождённый опыт премиум-уровня.

  • Персональный шеф-повар и гастрономический круиз;
  • Живая музыка, ди-джей или выступления артистов;
  • Фото- и видеосъёмка, включая аэрофотосъёмку с дрона;
  • Декорирование яхты для особых событий.

Маршруты и направления

Вы можете выбрать один из готовых маршрутов или создать свой уникальный круиз. Наиболее востребованные направления:

  • Круиз вдоль побережья Малибу и Лонг-Бич — живописные пейзажи и возможность увидеть роскошные виллы знаменитостей.
  • Остров Каталина — уединённое место с прозрачной водой, где можно заняться дайвингом или снорклингом.
  • Закатный круиз — встреча заката на борту с бокалом шампанского.

Яхты для особых случаев

Если вы планируете незабываемое событие, аренда яхты станет идеальным решением:

  • Голливудские вечеринки и VIP-мероприятия — люксовый формат для избранных гостей.
  • Бизнес-встречи и корпоративные праздники — статусное место для переговоров и неформального общения.
  • Свадьбы и романтические круизы — идеальная атмосфера для создания лучших воспоминаний.

Независимо от того, хотите ли вы провести вечер на воде с друзьями, устроить деловую встречу или отправиться в многодневное путешествие, у нас есть идеальный вариант для вас. Откройте для себя новый уровень отдыха с нами.

info@versently.com