Бескрайний Тихий океан, мягкий бриз, солнечные лучи и абсолютный комфорт на борту стильного судна. Именно такую возможность предоставляет аренда яхт премиум-класса в Лос-Анджелесе.
Что мы предлагаем
Лос-Анджелес — это не только Голливуд, элитные бутики и шикарные рестораны. Это ещё и место, где можно насладиться роскошным морским отдыхом, арендуя элитную яхту. Мы предоставляем аренду элитных яхт для эксклюзивных круизов, вечеринок и мероприятий премиум-уровня. Наши клиенты могут насладиться:
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На борту вас будет сопровождать профессиональный экипаж во главе с опытным капитаном. Команда обеспечит высокий уровень сервиса и позаботится о вашем комфорте.
Дополнительные услуги
Мы стремимся предложить не просто аренду яхты, а полноценный сопровождённый опыт премиум-уровня.
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из готовых маршрутов или создать свой уникальный круиз. Наиболее востребованные направления:
Яхты для особых случаев
Если вы планируете незабываемое событие, аренда яхты станет идеальным решением:
Независимо от того, хотите ли вы провести вечер на воде с друзьями, устроить деловую встречу или отправиться в многодневное путешествие, у нас есть идеальный вариант для вас. Откройте для себя новый уровень отдыха с нами.