Museo Nacional del Romanticismo в Madrid
О месте
Этот музей предлагает взглянуть на Испанию 19 века, уделяя особое внимание романтическому искусству, литературе и образу жизни. Расположенный в прекрасно сохранившемся дворце, Национальный музей романтизма представляет картины, мебель и предметы декоративно-прикладного искусства эпохи романтизма.
Контакты
C. de San Mateo, 13, Centro, 28004 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 09:30 - 18:30
Среда 09:30 - 18:30
Четверг 09:30 - 18:30
Суббота10:00 - 15:00
Воскресенье10:00 - 15:00