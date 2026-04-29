Museo del Prado в Madrid
Один из самых значительных художественных музеев мира, Музей Прадо хранит обширную коллекцию европейского искусства, включая шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко. Музей особенно стоит посетить тем, кто интересуется классическим искусством и историей Испании.
Ретиро, 28014 Madrid
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 20:00
Вторник 10:00 - 20:00
Среда 10:00 - 20:00
Четверг 10:00 - 20:00
Пятница 10:00 - 20:00
Суббота 10:00 - 20:00
Воскресенье 10:00 - 19:00