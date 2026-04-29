Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía в Madrid
Музей Рейна София, посвященный современному искусству, является домом для культовой «Герники» Пикассо и работ Дали, Миро и других мастеров 20 века. Музей является центральным центром авангардного искусства и культурных событий Мадрида.
C. de Sta. Isabel, 52, Centro, 28012 Madrid
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 14:30