CaixaForum Madrid в Madrid
Культурный центр в здании бывшей электростанции CaixaForum Madrid известен своей инновационной архитектурой и ярким вертикальным садом. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты и лекции, в которых современный дизайн сочетается с художественным самовыражением.
P.º del Prado, 36, Centro, 28014 Madrid
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 20:00