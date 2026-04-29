Museo Thyssen-Bornemisza в Madrid
О месте
Музей Тиссена-Борнемисы завершает «Золотой треугольник искусств» Мадрида, представляя замечательную коллекцию европейской живописи от эпохи Возрождения до 20 века. Здесь представлены работы таких художников, как Рубенс, Рембрандт, Дега и Кандинский.
Контакты
P.º del Prado, 8, Centro, 28014 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 16:00
Вторник 10:00 - 19:00
Среда 10:00 - 19:00
Четверг 10:00 - 19:00
Суббота 10:00 - 19:00
Воскресенье 10:00 - 19:00