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Casino Gran Vía в Мадриде

Casino Gran Vía

О месте

Расположенное в историческом здании на Гран-Виа в Мадриде, казино предлагает элегантный игровой процесс с разнообразными настольными играми, слотами и покером. В казино также есть высококлассный ресторан и бар, что делает его главным местом для тех, кто ищет изысканный вечерний отдых.

Контакты

Gran Vía, 24, Centro, 28013 Madrid
+34911711306

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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