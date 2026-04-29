Real Club de la Puerta de Hierro в Madrid
Один из самых престижных гольф-клубов Испании, Real Club de la Puerta de Hierro предлагает элитный гольф с двумя безупречными полями, расположенными среди потрясающих пейзажей. В клубе созданы первоклассные удобства, включая теннисные корты, плавательный бассейн и элегантный клубный дом.
Av. de Miraflores, s/n, Moncloa - Aravaca, 28035 Madrid
Понедельник08:00 - 21:45
Вторник08:00 - 21:45
Среда08:00 - 21:45
Четверг08:00 - 21:45
Пятница08:00 - 21:45
Суббота08:00 - 21:45
Воскресенье08:00 - 21:45